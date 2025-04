GAK gibt Rote Laterne ab, LASK siegt, Klagenfurt wie ein Absteiger

In Hartberg hatte der Cupfinalist den besseren Start, doch der LASK war effizienter. Nach Zulj-Pass traf Entrup gegen seinen Ex-Klub zum 0:1 (23.). Die beste Ausgleichschance vergab Drew.

Der LASK, der GAK und die WSG sind die Sieger der 25. Runde in der Quali-Gruppe.

Übrigens: Komposch, der mit juristischem Beistand ablösefrei zu seinem alten Förderer Schopp nach Linz wechseln will, wurde von Hartberg dennoch aufgeboten.

Feldhofer darf jubeln

Abstiegskampf pur gab es in Graz: Der GAK konnte sich bei Goalie Wiegele bedanken, der eine Top-Chance von Kameri stark vereitelte (20.). Slapstick folgte im anderen Strafraum, ehe Jovicic fiel. Den folgenden Elfmeter verwertete Maderner mitten aufs Tor zum 1:0 (34.).

In der zweiten Hälfte mühte sich Altach, die Rote Laterne wieder loszuwerden. Diawara scheiterte an Wiegele (94.). GAK-Coach Feldhofer durfte am Ende jubeln.