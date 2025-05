Titel-Thriller in Italien: Arnautovic vergibt Inter-Sieg

Die Entscheidung über den italienischen Fußball-Meistertitel fällt erst in der 38. und letzten Runde. Tabellenführer SSC Napoli kam am Sonntag überraschend beim 16. Parma über ein torloses Remis nicht hinaus, wahrte aber das Plus von einem Punkt auf Inter Mailand. Der Titelverteidiger trennte sich im Schlager vom Sechsten Lazio Rom 2:2. Mehr wurde es auch deshalb nicht, da der erst in der 91. Minute eingewechselte Marko Arnautovic im Finish eine Topchance ausließ.