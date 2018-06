Martic zu Rapid? Die Sieger und Verlierer beim SKN-Umbau

Eine Woche später als von der Bundesliga gewünscht, ist die Saison und damit die Zehnerliga endgültig Geschichte. Nach der ersten Aufregung über das Zitterfinish in der Relegation gegen Wiener Neustadt fand SKN-Trainer Didi Kühbauer das Positive am wackeligen Auftritt: „Jetzt wissen wenigstens alle, dass wir wirklich Verstärkungen brauchen, um kommende Saison auch einmal ruhig schlafen zu können.“

Am Tag nach dem Klassenerhalt beginnt der große Kaderumbau – wie auch bei Wr. Neustadt. Im SKN-Sturm bekommt der von Kühbauer in bemerkenswerter Weise „aufgeweckte“ Nordkoreaner Pak prominente Verstärkung: LASK-Edelreservist Rene Gartler kommt für zwei Jahre nach St. Pölten. Für die Innenverteidigung setzt Kühbauer auf seinen alten Bekannten Daniel Drescher, 28, vom WAC. Leihspieler Luan könnte bleiben. Patrick Puchegger, 23, der in St. Pöltens Akademie begann, zuletzt bei Sturm aber keine Einsätze schaffte, soll die Lücke links hinten füllen.