Einbruch in Villa von Marko Arnautovic vereitelt

Marko Arnautovic ist beinahe Opfer von Einbrechern geworden. Am späten Samstagabend versuchten maskierte Diebe in seine Villa in der Provinz Como einzudringen, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Sonntag berichtete. Die Einbrecher griffen dabei Sicherheitsleute an und verletzten einen schwer an der Schulter. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weder Arnautovic noch seine Familie waren zur Zeit der Tat im Haus, sie sollen im Ausland auf Urlaub weilen.