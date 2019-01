Marco Rose: „Ich will weder tarnen, noch täuschen“

Was würden Sie beruflich tun, wenn Sie nicht Profifußballer geworden wären?

Ich habe Sozialversicherungs-Kaufmann gelernt, glaube aber nicht, dass ich in diesem Job geblieben wäre. Ich hatte einmal das Thema Polizist auf dem Schirm. Das wäre interessant gewesen, weil ich auch ein bisschen ein Gerechtigkeitsfanatiker bin.

Sie sind in einem damals getrennten Europa in der DDR aufgewachsen. Nun wird in einem vereinten Europa an Grenzübergängen wie am Walserberg wieder kontrolliert. Was denken Sie sich dabei?

In erster Linie denke ich mir: Warum musst du jetzt schon wieder im Stau stehen? (Anm: schmunzelt). Aber natürlich steckt da viel mehr dahinter. Die EU ist ein wahnsinnig großes Gebilde. Und das muss erst einmal organisiert und strukturiert werden. In der EU sind extrem viele Länder mit unterschiedlichen Mentalitäten und Interessen. Dies auf die Bahn zu bringen, ist ein Riesenjob. Als das Flüchtlingsthema 2015 eskaliert ist, habe ich am Grenzübergang Freilassing Dinge mitbekommen, die weniger schön waren. Da haben Menschen aller Herren Länder gezeltet, gehaust. Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil es um Humanität geht und es viele gibt, denen es extrem schlecht geht – auch in Europa. Patentrezept habe ich keines. Aber natürlich kann man versuchen, die Länder, in denen Krieg und Armut herrschen, vor Ort zu unterstützen, damit die Menschen erst gar nicht flüchten müssen. Denn ich glaube, dass jeder auf diesem Planeten heimatverbunden ist.

In ihrer Heimatstadt Leipzig fanden 1989 die Montagsdemonstrationen statt, die die Initialzündung für die deutsche Wiedervereinigung waren. Nun ist Sachsen eine Hochburg einer extrem rechten Partei wie der AfD. Wie ist das erklärbar?

Es ist mir wichtig zu sagen, dass sowohl meine Heimatstadt Leipzig als auch andere Städte in Sachsen sehr weltoffen, gastfreundlich und lebenswert sind. Fakt ist, dass ich mit dem Gedankengut der AfD und dieser Partei insgesamt gar nichts anfangen kann. Die Einstellung mancher Menschen rührt daher, dass sie sehr unzufrieden mit ihren Lebensverhältnissen und mit der Art und Weise sind, wie in Deutschland Politik gemacht wird. Dann schafft es so eine Partei, sich zu etablieren. Die AfD ist eine Partei, die man leider mittlerweile sehr ernst nehmen muss, die ich aber eigentlich nicht ernst nehmen kann, wenn ich deren Vertreter sehe, wie diese Leute argumentieren und welche Parolen sie raushauen.