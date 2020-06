Koller: "Es ist wichtig, ihnen Vertrauen zu geben"

David Alaba wäre der Weltstar geworden, der er ist, egal wer in Österreich Teamchef ist. Doch Teamchef Koller hat es geschafft, dass die Mannschaft auch ohne den Vorzeigeprofi von Bayern München erfolgreich ist. Alaba konnte nur vier der acht Länderspiele des Jahres mitmachen – von denen nur das am Dienstag gegen Brasilien verloren wurde. Aleksandar Dragovic, Zlatko Junuzovic, Marko Arnautovic und Florian Klein sind die vier Spieler, die im Jahr 2014 in allen acht Spielen eingesetzt wurden. Unter den Vorzugsschülern des Teamchefs sind aber auch einige, denen andere Trainer wohl schon das Vertrauen entzogen hätten.