"Marca": Bayern München fixiert Rekord-Transfer

Beim FC Bayern München zeichnet sich offenbar ein neuer Rekord-Transfer ab: Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, sollen die Münchner für den französischen Weltmeister Lucas Hernandez die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an seinen bisherigen Klub Atletico Madrid überweisen. Damit würde Hernandez zum teuersten Bundesliga-Transfer aller Zeiten.

Demnach soll der 22-jährige Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben. Platz machen muss wohl Mats Hummels: Der deutsche Nationalspieler war in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht worden. Bayerns Klubchef Karl-Heinz Rummenigge dementierte einen Abgang von Hummels vehement: " Mats wird gesichert in der Rückrunde bei uns spielen."

Bei der Personalie Hernandez gab sich der Bayern-Vorstandschef, der am Freitag seinen Vertrag bei den Bayern bis 2021 verlängerte, zurückhaltender: "Ich kann nichts dementieren, ich kann auch nichts bestätigen. Fix ist noch nichts."