Bayern München feiert: Kantersieg und Neuer-Comeback

Hoffenheim gewann beim bisherigen Liga-Zweiten VfB Stuttgart mit 3:2. Grischa Prömel (5.) und Wout Weghorst (21.) trafen für die Kraichgauer vor der Pause. Ein Wermutstropfen in der ersten Hälfte war jedoch der Verlust von Florian Grillitsch, der nach einer kurzen Behandlung in der 32. Minute vom Platz musste. Nach dem Seitenwechsel schrieben auch die Stuttgarter zweimal an, das Tor von Robert Skov in der 66. Minute sicherte aber den Erfolg der Hoffenheimer.

Teamspieler Wimmer droht eine Verletzungspause

Beim VfL Wolfsburg stand Patrick Wimmer gegen den FC Augsburg nach Wochen wieder in der Startformation. Auch sein Landsmann Pavao Pervan war in der ersten Elf, er vertrat den verletzten Koen Casteels im Tor. Während der Ex-LASK-Akteur durchspielte, wurde Wimmer in der 52. Minute beim Stand von 2:1 mit Verdacht auf eine Fußverletzung ausgewechselt. Danach drehte Augsburg das Spiel und siegte noch mit 3:2. Pervan war bei den Gegentoren machtlos.

Werder Bremen fügte Union Berlin mit 2:0 die zehnte Pflichtspielniederlage nacheinander zu, Mönchengladbach bezwang den 1. FC Heidenheim mit 2:1. Leverkusen tritt erst am Sonntag gegen den SC Freiburg an. Das zweite Spiel des Tages bestreiten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.