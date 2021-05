ManCity vs. Chelsea: Zum achten Mal Finalisten aus einem Land

Dass Manchester City am Samstagabend im Finale der Champions League stehen würde, konnte man erwarten. Beim FC Chelsea ist das nur auf den zweiten Blick logisch.

Die beiden Klubs von der Insel sind jene, die vor dieser Saison auch am meisten in neue Spieler investiert haben. Chelsea hat gleich 247,2 Millionen Euro Ablöse für fünf Stars überwiesen. Kai Havertz von Leverkusen war den Blues 80 Millionen wert, aber auch für Timo Werner (53 Mio., Leipzig), Ben Chilwell (50,2 Mio., Leicester), Hakim Ziyech (40 Mio., Ajax) und Tormann Edouard Mendy (24 Mio., Stade Rennes) hat man in die Tasche gegriffen.

City hat 177,8 Millionen Euro an Ablösen gezahlt. Am teuersten war Abwehrchef Ruben Dias von Benfica um 68 Millionen. Der Portugiese wurde in der Premier League prompt zum Spieler des Jahres gewählt.

"Nationale" Finalisten

Die Partie zwischen den „Skyblues“ und „Blues“ ist das achte Endspiel zwischen zwei Klubs aus einem Land, zum dritten Mal treffen zwei Teams aus England aufeinander.

Die sieben bisherigen Endspiele zweier Teams aus einem Land im Überblick:

2000

Im Endspiel in St-Denis vor den Toren von Paris setzt sich Real Madrid gegen den FC Valencia als klarer Favorit erwartungsgemäß durch. Die Tore beim 3:0-Erfolg erzielen Fernando Morientes, Steve McManaman und Raul.

2003

Das erste und bisher einzige rein italienische Endspiel entscheidet die AC Milan gegen Juventus Turin für sich. In Old Trafford geht es nach 120 torlosen Minuten ins Elfmeterschießen, wo die Mannschaft von Carlo Ancelotti mit 3:2 gewinnt. Es ist das Finale der Torhüter. Gigi Buffon pariert die Schüsse von Seedorf und Kaladse, sein Gegenüber Dida ist aber noch besser: Der Brasilianer bleibt gegen Trezeguet, Zalayeta und Montero Sieger.