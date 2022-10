Manchester United: Eine Showeinlage von Antony polarisiert

Eine Ballannahme von Manchester-United-Profi Antony wurde zum Streitpunkt. Beim Europa-League-Heimspiel gegen Sheriff Tiraspol (3:0) nahm der Brasilianer einen Ball auf dem rechten Flügel mit dem linken Fuß an und drehte sich in einer fließenden Bewegung zwei Mal um sich selbst. Antony war ohne Gegenspieler, verzögerte beim Stand von 0:0 den Angriff seiner Mannschaft unnötig und ließ einen Steilpass ins Toraus folgen. Trainer Erik ten Hag, der den 22-Jährigen zur Pause auswechselte, deutete hinterher an, ihn in Zukunft zu „korrigieren“: Tricks seien zwar erlaubt, müssten aber auch einen Zweck erfüllen.