Manchester United bestätigt: Ruben Amorim wird neuer Cheftrainer

"Es ist erledigt" schreibt Manchester United auf seinen Social-Media-Kanälen. "Willkommen bei Manchester United, Ruben Amorim."

Ab 11. November soll der Portugiese in Old Trafford das Training leiten. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll Manchester eine Entschädigung von 11 Millionen Euro an seinen bisherigen Klub Sporting zahlen. Viereinhalb Jahre war Amorim in Lissabon Cheftrainer gewesen.