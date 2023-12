Befreiungsschlag: Manchester United dreht Partie gegen Aston Villa

Liverpool hat in der Fußball-Premier-League zumindest vorläufig die Tabellenführung übernommen. Die Elf von Trainer Jürgen Klopp kam am Dienstag in der 19. Runde zu einem 2:0-Sieg beim Vorletzten Burnley und liegt nun mit 42 Punkten zwei Zähler vor Arsenal, das am Donnerstag spielt. Aston Villa verlor trotz 2:0-Führung mit 2:3 bei Manchester United und bleibt mit 39 Punkten Dritter. Das kriselnde United gab mit dem Sieg am „Boxing Day“ ein kräftiges Lebenszeichen von sich.