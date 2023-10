Manchester-Derby: Haaland-Show bei City-Sieg

Keine Blöße gab sich auch Liverpool an der Anfield Road gegen Nottingham, wobei die „Reds“ in Gedanken beim Team-Kollegen Luis Díaz waren. Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Zumindest die Mutter konnte bereits gerettet werden. Diogo Jota lief nach seinem Treffer zum 1:0 zur Liverpool-Bank und zeigte das Díaz-Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe (31.).