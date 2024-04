"Real stirbt nie": Zuversicht in Madrid nach Spektakel gegen City

Bereits in der zweiten Minute ging City durch ein Freistoßtor von Bernardo Silva in Führung. Doch die Antwort der Königlichen ließ nicht lange auf sich warten: Mit einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute durch ein Eigentor von Rúben Dias sowie einem Treffer des Brasilianers Rodrygo lagen nun die Madrilenen im Viertelfinal-Kracher vorne.

Real-Coach Carlo Ancelotti zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Wir haben gekämpft, und wenn wir das auch im Rückspiel tun, können wir weiterkommen." In der vergangenen Saison waren beide Teams im Halbfinale aufeinandergetroffen. Damals endete das Hinspiel in Madrid ebenfalls unentschieden (1:1). In Manchester ging Real allerdings dann mit 0:4 unter. Guardiola selbst warnt vor dem Rückspiel nächsten Mittwoch: "Real ist der König in diesem Wettbewerb, sie waren schon oft in solchen Situationen, also weiß ich nicht, was passieren kann."