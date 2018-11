Manchester City feierte Kantersieg, auch Chelsea gewann

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat am Sonntag mit einem Kantersieg die Tabellenspitze der Premier League zurückerobert. Das Team von Trainer Josep Guardiola deklassierte Southampton vor heimischem Publikum mit 6:1 (4:1). Chelsea blieb in der Tabelle zwei Punkte an den "Citizens" dran. Die Londoner setzten sich gegen Crystal Palace 3:1 (1:0) durch.

Die beiden Topteams sind genauso wie das punktgleich mit Chelsea drittplatzierte Liverpool auch nach der 11. Runde ohne Niederlage. ManCitys Führung resultierte aus einem Eigentor von Southamptons Wesley Hoedt (6.). Dann sorgten Sergio Aguero (12.), David Silva (18.), Raheem Sterling (45.+2, 67.) und Leroy Sane (91.) für klare Verhältnisse zugunsten des Titelverteidigers, der schon zum vierten Mal fünf oder mehr Tore erzielte. Danny Ings (30.) gelang für den Liga-16. via Foulelfmeter nur der Ehrentreffer.

Chelsea hatte etwas mehr Mühe. Alvaro Morata ebnete den Weg zum Sieg mit einem Doppelpack (32., 65.). Tor Nummer drei steuerte Pedro (70.) bei. Für den 14. Crystal Palace traf Andros Townsend (53.).