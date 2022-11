Manchester City: Erste Heimniederlage seit Februar

Brentfords Torj├Ąger Ivan Toney sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit f├╝r die Entscheidung. Der 26-j├Ąhrige Engl├Ąnder, der am Donnerstag vergeblich auf eine WM-Nominierung gehofft hatte, hatte die G├Ąste vor der Pause (16.) mit einem Kopfballtreffer auch in F├╝hrung geschossen. Englands WM-Spieler Phil Foden erzielte in der Verl├Ąngerung der ersten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich.

ÔÇ×Sie m├Âgen Manchester City sein, aber sie sind auch nur Menschen und Menschen machen FehlerÔÇť, sagte Brentfords Matchwinner Toney bei BT Sport.

Weil Manchester City von den letzten f├╝nf Ligaspielen zwei verloren hat, steht Arsenal als Pausenmeister fest.

Liverpool ├╝berzeugte

Liverpool r├╝ckte nach dem ├╝berzeugenden Heimsieg in der Tabelle auf den sechsten Platz vor. Der nicht f├╝r die WM nominierte Brasilianer Roberto Firmino per Kopf (6.) und zweimal Darwin N├║├▒ez (21., 42.) trafen f├╝r die ├╝berlegenen Reds. Coach J├╝rgen Klopp musste das Spiel nach seiner Roten Karte, die er vor wenigen Wochen im Duell gegen Man City kassiert hatte, von der Trib├╝ne aus verfolgen. F├╝r ihn ├╝bernahm Pepijn Lijnders das Coaching. Den zwischenzeitlichen Ausgleich f├╝r die stark abstiegsbedrohten Saints, bei denen der neue Trainer Nathan Jones an der Seitenlinie stand, erzielte Che Adams (9.).