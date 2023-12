ManCity mit 3:0-Sieg über Urawa im Finale der Klub-WM

Die Fußball-Klub-WM in Saudi-Arabien hat das erwartete Finale der Kontinentalchampions aus Europa und Südamerika. Manchester City gewann am Dienstag im Halbfinale gegen die Urawa Red Diamonds aus Japan mit 3:0 (1:0) und trifft im Endspiel am Freitag (19.00 Uhr MEZ) in Jeddah auf Fluminense. Die Brasilianer hatten sich am Vortag gegen den vom ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreuten ägyptischen Club Al Ahly mit 2:0 (0:0) durchgesetzt.