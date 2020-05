Ein Indonesier gibt bei Inter den Ton an

Mit Moratti endet bei Inter Mailand die Ära einer Magnaten-Familie. Vater Angelo hatte den Verein bereits in den 50er- und 60er-Jahren geführt, Sohn Massimo war seit 1995 im Amt. In diesen 18 Jahren wurde Inter nicht nur fünf Mal italienischer Meister (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) und gewann den UEFA-Cup (1998), der Mäzen, der sein Geld im Ölgeschäft verdient, ließ in seiner Amtszeit auch über eine Milliarde Euro springen und gönnte sich Superstars wie Ibrahimovic, Ronaldo und Eto’o.

Sein Nachfolger Erick Thohir entstammt einer der reichsten Familien Indonesiens. Neben dem Kaufpreis von 250 Millionen Euro hat sich der 43-jährige sportbegeisterte Multimilliardär auch bereit erklärt, für Inters 400 Millionen Euro Schulden geradezustehen.