Machtkampf bei Real spitzt sich zu

Auch wenn sich Trainer und Goalie nie ganz grün waren - Mourinho hatte Casillas im vergangenen Jahr unverholen verdächtigt, Interna an die Presse weiterzugeben - liegt der Verdacht nahe, der Portugiese wolle seinen Rauswürf provizieren. Das sehen auch, laut einer Internet-Umfrage der spanischen Sportzeitung AS, die große Mehrheit der Fans so.

Finanziell wäre ein Rauswurf für Mourinho durchaus kein Verlust, laut AS müsste ihm der Verein 20 Millionen Euro Abfindung zahlen. Ob Mourinho im Frühjahr noch auf der Real Bank sitzt wird wohl nicht zuletzt davon abhängen, ob der Verein passenden Ersatz findet. Einer der Kandidaten, der deutsche Teamchef Joachim Löw, hat jedenfalls schon abgewunken.