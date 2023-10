Skandal in Frankreich: Lyon-Teambus angegriffen, Trainer verletzt

Immer wieder kommt es bei Spielen der beiden Vereine zu Ausschreitungen und schlimmen Szenen. Im November 2021 war das Spiel in Lyon abgebrochen worden, nachdem der damals fĂŒr Marseille aktive Dimitri Payet von einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen wurde. Payet wollte in der 4. Minute einen Eckball ausfĂŒhren, als ihn die Flasche hinter dem linken Ohr traf. Damals kassierte Lyon einen Punktabzug, das nachgeholte Spiel wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Adi HĂŒtter ist TabellenfĂŒhrung mit Monaco los

Einige Stunden vor dem Eklat in Marseille hatte AS Monaco die TabellenfĂŒhrung verloren. Der Klub des Vorarlberger Trainers Adi HĂŒtter kassierte eine 0:2-Niederlage in Lille und rutschte damit an die dritte Stelle ab. Auf den neuen Spitzenreiter Nizza, am Freitag 1:0-Sieger bei Clermont, fehlen den Monegassen zwei Punkte, auf den Zweiten Paris Saint-Germain ein ZĂ€hler. PSG gewann am Sonntag in Brest 3:2, Topstar Kylian Mbappe traf zweimal (28., 94./Elfmeter-Nachschuss).