Der Reformator holt das Triple

Gleich im ersten Training des Jahres kam es zu einem Zwischenfall. Lionel Messi wollte in einem Trainingsspiel einen Freistoß nach Foul an ihm. Trainer und Schiedsrichter Luis Enrique winkte weiter. Verteidiger Mathieu sagte später über den Zwischenfall: "Leo brannten die Sicherungen durch." Das nächste Spiel saß Messi zunächst auf der Bank, Barça verlor in San Sebastian. Das erste Training danach schwänzte Messi.

Die Folgen: Sportdirektor Andoni Zubizarreta, Fürsprecher des Trainers, und dessen Assistent, Klublegende Carles Puyol, verloren ihre Jobs, Neuwahlen für die Klubspitze wurden für Saisonende ausgerufen , und das Präsidium dachte darüber nach, Ex-Trainer Frank Rijkaard zurückzuholen.