Rot nach neun Sekunden: Peruaner flog noch schneller vom Platz als Rapids Grgic

Das ging noch schneller als beim Rapidler Lukas Grgic , der in Braga beim 1:2 nach vier Minuten Rot sah: Der peruanische Verteidiger Luis Advíncula vom argentinischen Traditionsclub Boca Juniors erhielt für sein Foulspiel gar nach nur neun Sekunden die Rote Karte.

Der 34-Jährige stieg Kapitän Lucas Romero von Cruzeiro Belo Horizonte im Achtelfinal-Rückspiel der Copa Sudamericana so heftig auf den rechten Knöchel, dass Schiedsrichter Wilmar Roldán aus Kolumbien Rot zeigte. Der erfahrene Roldán war schon bei zwei Weltmeisterschaften im Einsatz und pfiff zuletzt auch bei der Copa América.

Während Advíncula das Mineirão-Stadion weinend verließ, konnte Romero anschließend weiterspielen. Cruzeiro egalisierte das 0:1 aus dem Hinspiel gegen die Boca Juniors aus Buenos Aires mit einem 2:1-Erfolg. Im Elfmeterschießen setzten sich die Brasilianer dann mit 5:4 durch.

Kein Rekord

Den Rekord für die schnellste bekannte Rote Karte hält der walisische Amateur-Fußballer Lee Todd. Er reagierte im Jahr 2000 auf den Anpfiff des Schiedsrichters mit den Worten „Fuck me, that was loud“ und wurde wegen „foul language“ bereits nach zwei Sekunden vom Platz gestellt.