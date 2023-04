Lothar Matthäus über FC Bayern: "Keiner muss gehen"

Wenn diese Fehler abgestellt würden, „dann ist Bayern München eine der besten Mannschaften auf der ganzen Welt“, meinte Matthäus vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League von Bayer 04 Leverkusen bei Union Saint-Gilloise.

Kahns Position "nicht die stabilste"

Matthäus berichtete auch von einem Telefonat am Vormittag, bei dem der Name von Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn auch genannt worden sei, „dass die Position ganz sicher nicht die stabilste mehr ist“. Die Bayern müssten jeden Stein umdrehen, Kahn müsse sich selbst hinterfragen, ebenso Sportvorstand Hasan Salihamidzic und die Spieler. „Alle, die in der Verantwortung stehen“, betonte Matthäus und führte auch Präsident Herbert Hainer an. „Gerade diese Leute, die müssen zurzeit Stärke zeigen. Die müssen auch die Fehler ansprechen, die Schwächen.“