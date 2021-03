Löw lernt Spanisch: "Vorstellbar ist einiges"

Joachim Löw denkt nach seiner langen Amtszeit als deutscher Bundestrainer im Anschluss an die Europameisterschaft im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) noch nicht an den Ruhestand. Im "Schaukelstuhl" sehe er sich dann noch nicht, betonte der 61-Jährige im Interview bei Bayern 1 in der Sendung "Heute im Stadion". "Dafür macht mir ja alles irgendwie zu viel Freude. Da habe ich schon noch eine große Motivation."

Logischerweise werde er nach 15 Jahren im Bundestraineramt zunächst eine Pause einlegen, "weil so ein Turnier immer auch in die neue Saison der Vereine hineingeht", sagte Löw am Samstag. Da brauche er "auch mal einen emotionalen Abstand. Aber vorstellbar ist einiges", sagte der Weltmeistercoach von 2014 zu seiner noch offenen Zukunft.