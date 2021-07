Lockruf für St.Pöltens Segovia

Nach dem holprigen Saisonstart mit dem 2:2 gegen Austria Salzburg und dem 1:2 gegen Liefering steht für St. Pölten am Dienstag das Auswärtsspiel in Lustenau an. Leichter wird es gegen die Austria mit der langen Reise nach Vorarlberg in einer englischen Runde also nicht.

Mit im Bus saß Daniel Segovia. Für den Mittelstürmer könnte es allerdings der letzte Auftritt für den SKN werden. In den Niederlanden ist zu hören, dass der Spanier von NAC Breda umworben wird. Der holländische Zweitligist hat den 30-Jährigen seit einem Jahr auf der Liste. Damals überzeugte Segovia in der Europa-League-Qualifikation gegen PSV Eindhoven. Beim letzten Auftritt in Liefering wurde Segovia wieder beobachtet und – nicht nur wegen seines Tores – als die richtige Wahl befunden.

SKN-Manager Blumauer bestätigt auf KURIER-Anfrage das Angebot: " Breda will Segovia. Das erste Angebot ist uns aber noch zu gering."

Da der Topverdiener bei seinem zweiten Gastspiel in St. Pölten ohnehin nicht restlos überzeugt, ist der SKN bereits auf der Suche nach einem Nachfolge. Ein heißer Kandidat ist der Austrianer Marko Kvasina. Der 18-jährige Nachwuchsteamspieler ist bei den Veilchen derzeit nur Reservist und könnte deshalb verliehen werden, um bei Karl Daxbacher Spielpraxis zu sammeln.