Lizenz erteilt: Austria Salzburg vor dem Aufstieg

Erfolg für Austria Salzburg abseits des grünen Rasens. Die Violetten erhielten am Freitag in zweiter Instanz die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse, die Erste Liga. In erster Instanz war das Lizenzansuchen des Klubs von der Bundesliga noch abgelehnt worden. Kurz zusammengefasst wurde die Verweigerung der Lizenz damit begründet, dass weder für das genannte Heimstadion in Maxglan noch für das Ausweichstadion in Schwanenstadt eine Zulassung vorlag.

Daraufhin packten bei den Salzburgern alle zu. Zum einen ist es unter Mithilfe vieler Freiwilliger gelungen, das Stadion „Vor der Au“ in Schwanenstadt so zu adaptieren, dass dafür nun eine Zulassung vorliegt. Zum anderen konnte auch ein verbindlicher Zeitplan für den Umbau in Maxglan fixiert werden, wonach die Bundesliga-Vorgaben bis zum Saisonbeginn erfüllt sein werden.

Damit müssen die Salzburger nur noch sportlich den Aufstieg schaffen. Derzeit liegt man in der Regionalliga West mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Wattens (erhielt die Lizenz in erster Instanz) auf Platz eins. Vier Partien sind noch zu spielen.

Die Freude bei den Salzburgern ist groß. „Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und sehr stolz auf das, was die Austria-Familie in den letzten Tagen geleistet hat", sagt Obmann Walter Windischbauer. "Nach der Verweigerung der Lizenz in der ersten Instanz ist ein spürbarer Ruck durch die violetten Reihen gegangen – ganz nach dem Motto „Wir schaffen das!“. Dass wir es jetzt tatsächlich geschafft haben, kann ich eigentlich noch gar nicht wirklich fassen.“