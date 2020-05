Liveticker zum Nachlesen

27' Alar packt mit beiden Händen seinen Gegenspieler und reißt ihn zurück - Gelb! Das wäre vermeidbar gewesen.

26' Boyd mit dem mutigen Schuss aus gut 25 Metern - Ecke. Hansen klärt inder Folge dreimal souverän mit der Faust.

23' Rosenborg mit einem offensiven Lebenszeichen, doch der Schuss von Elyounouss geht weit drüber

20' Rapid nun mit klarem Chancenplus - bleibt aus rot-weiß-roter Sicht zu hoffen, dass sich die vergebenen Möglichkeiten heute nicht noch rächen

17' Pichler gibt von links in den Strafraum, Boyd übernimmt die Kugel direkt, setzt sie jedoch knapp links neben das Gehäuse von Keeper Hansen.

15' Wieder Rapid: Trimmel zieht auf der rechten Seite völlig unbedrängt bis in den Strafraum, doch anstatt den Ball zur Mitte zu geben, verzieht er am langen Eck vorbei.

13' Was für eine Chance für den Deni Alar. Boyd setzt seinen Sturmpartner ideal in Szene, Alar läuft alleine auf Hansen zu, setzt den Ball aber deutlich links am Tor vorbei.

13' Beide Teams haben auf dem rutschigen Terrain noch das ein oder andere Mal Probleme mit der Ballkontrolle

10' Rapid spielt flott nach vorne und hat bislang die besseren Offensiv-Szenen. Richtig zwingende Chancen waren in den ersten zehn Minuten aber noch nicht dabei.

6' Erstmals kommen die Gastgeber gefährlich vors Tor, doch Chibuike spielt den Konter nicht konsequent genug zu Ende

4' Alar mit dem ersten gefährlichen Torschuss aus gut 20 Metern. Der Ball springt zentral vor Goalie Hansen tückisch auf, doch im Nachfassen kann er das Leder kontrollieren.

3' Alar kommt an der gegnerischen Grundlinie an den Ball, legt scharf zurück auf Burgstaller, doch der kann den Ball nicht verarbeiten

2' Der Regen nimmt jetzt merklich zu, einige Teile des Platzes sind bereits jetzt matschig.