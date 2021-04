Liverpools Entthronung fix: ManCity greift nach der Krone

Manchester City hat sich auch nach der Länderspielpause meisterlich in Schuss präsentiert. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellendritten Leicester City braucht das Team von Josep Guardiola in den verbleibenden Runden noch maximal elf Punkte, um sich den Titel zu sichern. "Der Champion heißt Liverpool, sie haben die Krone - aber wir sind nahe dran, sie ihnen wegzunehmen", sagte Guardiola nach dem 23. Saisonsieg, der 18. Auswärtspartie ohne Niederlage in Folge für sein Team.

Damit steht auch rechnerisch fest, dass Liverpool den Titel in dieser Saison nicht verteidigen kann. Vor dem Heimspiel von Manchester United, dem ersten City-Verfolger, gegen Brighton am Sonntag lag der Spitzenreiter 17 Punkte voran. "Im Lockdown ohne Zuschauer waren wir in jedem Spiel (voll) da. Ich werde diese Saison nie vergessen", sagte Guardiola.