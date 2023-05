„Wir hatten alles, was wir brauchten, um es dieses Jahr in die Champions League zu schaffen, und wir haben versagt“, schrieb der 30-jährige Salah. Die Liverpooler, die 2019 die Königsklasse gewannen, sind erstmals nach sechs Jahren nicht in der Champions League dabei. Die Reds liegen einen Spieltag vor Saisonende sechs Punkte hinter United und vier Zähler hinter Newcastle United.