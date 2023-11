Topspiel zu Mittag: Klopp und Guardiola sind richtig heiß

In einer normalen Woche hätte Klopp kein Problem mit einer MIttagspartie. "Aber hier geht es um einen Mangel an Regeneration", sagt der Coach. Dazu kommt: Liverpool ist so oft von Mittagsspielen betroffen, wie kein anderer Premier-League-Klub. 37 Mal seit 2016. Weniger als die Hälfte dieser Partien hat Liverpool gewonnen bei einem Punkteschnitt von 1,78.

ManCity hat zu Mittag im selben Zeitraum 2,39 Punkte im Schnitt gemacht. Trotzdem ist auch Pep Guardiola nicht happy mit der Anstoßzeit. „Guter Fußball braucht Zeit. Das ist wie mit dem Kochen. Wenn sie etwas schnell in die Mikrowelle stellen, kann man es essen, aber es ist nicht dasselbe“, sagt der City-Coach, der aber nicht mehr dazu sagen will. "Bitte hören Sie auf, die Trainer danach zu fragen. Gehen Sie mit diesen Fragen zur Premier League und den TV-Stationen."