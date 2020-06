Liverpool ist am Ziel: Der erste Meistertitel seit 30 Jahren

Nach dem 4:0-Sieg von Liverpool am Mittwoch gegen Crystal Palace musste Manchester City, der erste Verfolger, bei Chelsea gewinnen, um zumindest die theoretische Chance noch am Leben zu erhalten. Doch das Team von Pep Guardiola hatte in London jede Menge Mühe, am Ende hieß es 2:1 für Chelsea. Und Liverpool durfte jubeln.