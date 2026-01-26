Offiziell: Liverpool holt Austrias U17-WM-Held Ndukwe für die Profis

Ein bemerkenswerter Transfer wurde Montag Abend offiziell. Ifeanyi Ndukwe wechselt – wie vom KURIER bereits am 2. Jänner exklusiv vermeldet – zu Liverpool. Da der 17-Jährige noch nicht volljährig ist, verlangte der englische Verband seither einige Extras, bevor all die Unterschriften auch Gültigkeit erlangten. So wurde etwa „More than Sport“, die Agentur des Austrianers, von der FA begutachtet.

Abflug im Sommer Am Wechsel selbst hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert: Der Innenverteidiger wird noch bis Saisonende für die Austria trainieren, vermutlich für die Young Violets in der 2. Liga spielen und im Sommer zum englischen Meister übersiedeln. Laut KURIER-Informationen hat Liverpool Ndukwe zugesichert, dass der ÖFB-Hoffnungsträger im Sommer mit den Profis des Weltklubs trainieren darf und auch ins Trainingslager mitfliegen wird.

Das war auch einer der Gründe, warum sich der 1,98 m große Verteidiger unter vielen Angeboten doch nicht für Deutschland entschieden hat, sondern für die Langzeitchance auf die Premier League. Um den Jahreswechsel war Ndukwe mit Berater Georg Lederer in England, um alles zu fixieren. Konkret sich sich Liverpool eine Kaufoption, die bis Juni gezogen werden kann. Dann läuft der Vertrag bis 2031. Ifeanyi Ndukwe meint: "Mit dem Transfer zu Liverpool geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei meiner Familie, bei der Austria und meine Agentur More than Sport bedanken. Alle haben mich auf diesen Moment begleitet und vorbereitet. Nun möchte ich mich mit den besten der Welt messen."

Inter war im Frühjahr dran Bereits im Frühjahr war der Chefscout von Inter extra nach Krems gefahren, um in der Regionalliga Ost den Wiener bei den Young Violets zu beobachten. Das Angebot aus Mailand wurde abgelehnt, es gab eine Vertragsverlängerung bei der Austria.