Liverpool: Das Ende der Durststrecke naht

1990 wurde Deutschland noch ohne Spieler aus der ehemaligen DDR Weltmeister, gewann Milan in Wien gegen Benfica den Meistercup, der noch nicht Champions League hieß. Und Liverpool wurde letztmals Meister – noch in der First Division.

Seit mehr als 28 Jahren wartet Englands ehemaliger Rekordmeister, der diesen Ehrentitel 2011 an Manchester United abgeben musste, auf den 19. und ersten Titel in der 1992 gegründeten Premier League.

In dieser Saison sieht es danach aus, dass die Reds den Bann brechen. Nach 20 Ligaspielen ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp noch ohne Niederlage. Sieben Punkte liegt der Tabellenführer vor dem ersten Verfolger Manchester City, gegen den es am Donnerstag zum direkten Duell kommt.