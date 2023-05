Liverpool-Coach Klopp für ein Spiel gesperrt

Eine weitere Partie wurde auf Bewährung ausgesetzt, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Außerdem muss der Deutsche, der nun am Samstag im Premier-League-Heimmatch gegen Aston Villa nicht an der Seitenlinie stehen darf, 75.000 Pfund (86.311,07 Euro) Strafe zahlen.

Klopp hatte am 30. April nach dem 4:3 gegen Tottenham gemeint, Referee Paul Tierny "hat irgendwas gegen Liverpool".