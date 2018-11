Live: Die Spielstände in der Champions League

Carlo Ancelotti stellte diesen Befund nicht ohne Kalkül: Der 59-Jährige ist mittlerweile zu SSC Napoli weitergezogen und wittert die große Chance, seinem ehemaligen Verein eines auszuwischen. Zur Halbzeit der Vorrunde liegt Neapel in Gruppe C an zweiter Stelle und noch vor Paris SG. Sollten die Süditaliener am Dienstag das direkte Duell mit dem französischen Serienmeister gewinnen, dann dürfte das frühe Aus des Titelanwärters aus Paris besiegelt sein.

Bereits beim ersten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen hatte Napoli dem Starensemble den Zahn gezogen, erst in der Nachspielzeit war Paris der Ausgleich zum 2:2 gelungen. „Im Hinspiel haben die Spieler von Carlo Ancelotti die Pariser erschüttert“, befand danach die französische Zeitung Le Monde.

Tatsächlich tut sich Paris SG auf der internationalen Bühne schwer. In der heimischen Liga spielt das Team von Thomas Tuchel praktisch außer Konkurrenz und kann nach zwölf Siegen in den ersten zwölf Partien eigentlich schon wieder die Meisterfeier planen. Im Europacup gelingt es den Parisern aber nicht, mit den hohen Ambitionen Schritt zu halten. Bei einem Scheitern in der Gruppenphase könnte die Ära von Trainer Tuchel bereits früh zu Ende gehen, der Deutsche wurde nicht geholt, um mit Paris den Meistertitel in Frankreich zu gewinnen.

Tuchel reagierte übrigens bereits auf den dezenten Hinweis von Ancelotti, dass es dem Team an Erfahrung fehle: Für den Auftritt in Neapel nominierte er Gianluigi Buffon, die italienische Tormannlegende kann immerhin 117 Spiele in der Champions League vorweisen.