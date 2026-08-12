Messi trauert um Vater: „Habe Zweifel, ob ich noch weiterspielen kann“

Mit emotionalen Worten und tiefen Einblicken in seine Gefühle hat sich Superstar Lionel Messi erstmals öffentlich von seinem gestorbenen Vater Jorge verabschiedet. „Papa, ich kann immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Ich kann es nicht fassen - oder besser gesagt: Ich will es nicht wahrhaben“, schrieb der 39 Jahre alte Argentinier in den sozialen Medien.

„Es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass ich dich nie wieder sehen werde, dass wir nie wieder miteinander sprechen werden. Ich weiß, dass du gelitten hast und dass es das Beste ist, aber du bist viel zu früh gegangen.“

Jorge Messi war am Samstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Sein Tod hatte weltweit für Bestürzung gesorgt. Weitere Einzelheiten zu den Gesundheitsproblemen, die zu seinem Tod führten, wurden nicht bekanntgegeben. Die Familie hatte bereits im Juni während der WM mitgeteilt, dass Jorge Messi krank war. Nach dem Tod äußerte sich die Familie zunächst nicht. Sein Sohn und seine Familie waren zur Trauerfeier aus den USA nach Argentinien gereist.