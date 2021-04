Liga-Hit: Die 25. Etappe auf dem Weg zum achten Titel in Folge

Es ist der Probegalopp für das Cupfinale, in dem einander die beiden Teams am 1. Mai in Klagenfurt erneut gegenüberstehen: Tabellenführer Salzburg empfängt am Sonntag in der Bundesliga den LASK und könnte den nächsten Schritt in Richtung achtem Meistertitel in Serie machen. Sieben Punkte haben die Salzburger acht Runden vor Schluss auf Rapid gut, acht auf den LASK.