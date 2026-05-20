ÖFB-Star Lienhart: Das Spiel seines Lebens in der Europa League

Philipp Lienhart hat die große Chance, als Europa-League-Sieger zur WM zu fliegen. Der Innenverteidiger ist im Finale im Dress des SC Freiburg gegen Aston Villa am Mittwoch (21 Uhr) in Istanbul wohl gesetzt. Für Freiburg ist es das erste Europacup-Finale überhaupt. 2023 und 2024 hatte man es jeweils ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Mehr war international bisher nicht drin.

Lienhart könnte nach Kevin Danso im Vorjahr mit Tottenham der nächste ÖFB-Spieler werden, der einen Europacup gewinnt. Mehr Klasse bei Aston Villa Aston Villa kommt mit mehr individueller Klasse. Der Marktwert der Engländer (547 Millionen Euro) ist fast drei Mal so hoch wie jener der Deutschen (191 Mio.). Villa-Trainer Unai Emery hat diesen Titel bereits vier Mal gewonnen. Drei Mal mit dem FC Sevilla, einmal mit Villarreal. Offensiv setzen die Engländer auf die beiden englischen Stars Ollie Watkins und Morgan Rogers.

Für Freiburg geht es um viel Geld und die Chance auf die Champions League: Ein Sieg würde erstmals einen Platz in der Königsklasse und Millionen bringen. Für den 29-jährigen Lienhart könnte dieser Abend zur größten Bühne seiner Karriere werden: ein Finale, in dem ein einziger Fehler alles kippen, ein einziger Moment aber auch Geschichte schreiben kann. Nach einer Saison mit einigen körperlichen Belastungen kann sich der 40-fache Teamspieler nun verewigen und von einem soliden, oft unauffälligen Innenverteidiger zum Europacup-Sieger werden.