Lewandowski würde gerne mit Messi bei Barcelona spielen

Auch Robert Lewandowski würde sich über eine Rückkehr von Fußball-Star Lionel Messi zum FC Barcelona freuen. „Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, aber ich hoffe, dass wir eines Tages zusammen spielen können, denn mit Spielern auf so einem Niveau zu spielen, ist immer eine Freude“, sagte der Pole, der aktuell in der Kritik steht, laut spanischen Medienberichten bei einer Veranstaltung am Dienstag im Camp Nou. „Messi wird immer zum FC Barcelona gehören. Wenn er zurückkommen würde, wäre das unglaublich.“