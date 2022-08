Lewandowski in München: Aussprache mit Bayern-Bossen

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) äußerte sich in der „Bild“ zurückhaltend: „Mal sehen. Ich bin emotionslos! Ich bin in München, er wird sicherlich kommen. Ich kann nicht nachvollziehen, was er in den letzten Tagen von sich gegeben hat."

Der polnische Nationalspieler hatte zuletzt das Verhalten der Bayern-Verantwortlichen im Zuge seines Wechsels kritisiert. Es sei „viel Politik“ gewesen, hatte Lewandowski in einem Interview des US-Senders ESPN gesagt: „Über mich wurde viel Bullshit gesagt."

Lewandowski durfte letztlich zu Barça wechseln, die Bayern kassieren für den fast 34 Jahre alten Angreifer ein Jahr vor Vertragsende deutlich über 40 Millionen Euro.