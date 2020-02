Leverkusen besiegte Augsburg bei Baumgartlinger-Rückkehr

Bayer Leverkusen hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den Abstand zu den vorderen Plätzen konstant gehalten. Der Tabellenfünfte gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Augsburg 2:0 und liegt weiter fünf Punkte hinter Leader Bayern München. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wurde nach überstandener Knieverletzung, deretwegen er zwei Spiele verpasst hatte, in der 73. Minute eingetauscht.

Dank Toren von Moussa Diaby (25.) und Nadiem Amiri (59.) blieb Leverkusen auch im 18. Spiel gegen Augsburg ungeschlagen. Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan verfolgten die gesamten 90 Minuten von der Bayer-Ersatzbank aus. Augsburg ist Elfter.