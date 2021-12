Leipzigs Boss tobt, Trainer Jesse Marsch unter Druck

Bei RB Leipzig zählen keine Ausreden mehr. Nicht das Corona-Problem, nicht die personellen Veränderungen. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wählte am Freitag in seiner Wut über den miserablen Auftritt beim 1:2 bei Union Berlin klare Worte, die der neuerlich wegen Corona absente Trainer Jesse Marsch wohl nicht ignorieren kann. „Katastrophal“, „desolat“, einfach „ganz, ganz schlecht“, befand der „sehr enttäuschte“ Mintzlaff.

Nur Platz acht, Tendenz fallend und Minimum fünf Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Schlechter war die Stimmung im auf ewigen Aufschwung programmierten RB-Orbit wohl noch nie. Und die Zahlen sind deutlich.

Drei Niederlagen in Serie

Erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte kassierten die Leipziger von Konrad Laimer drei Niederlagen in Serie. Aus 14 Saisonspielen holte RB nur 18 Punkte. Auswärts gab es mit Marsch noch keinen Liga-Sieg. „Das ist für unseren Anspruch zu wenig, das ist nicht das, was wir mit diesem tollen Kader erwarten können“, sagte Mintzlaff.