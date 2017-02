Wir fangen ausnahmsweise mal in der Schweiz an, wo Marc Janko am Sonntag seine Saisontore neun und zehn erzielte. Der ÖFB-Teamstürmer traf bei Basels 3:1-Heimsieg über Luzern zum zwischenzeitlichen 2:0 (34.) und zum Endstand (81.).

Nun nach Deutschland: Alessandro Schöpf traf im dritten Spiel nacheinander für Schalke. Der Tiroler verwertete beim 1:1 gegen Hoffenheim eine Flanke von Landsmann Guido Burgstaller (5.). Mit sieben Toren in allen Bewerben ist Schöpf der erfolgreichste Torschütze Schalkes.

"Wir haben einfach keinen guten Tag erwischt. Wir wollten unbedingt einen Sieg einfahren", sagte Burgstaller, der in der 84. Minute ausgewechselte wurde. In seiner Einsatzzeit verbuchte er außer dem Assist auch noch zwei Torschüsse.

Außer Schöpf konnte sich am vergangenen Wochenende in der höchsten deutschen Spielklasse nur noch David Alaba in die Torschützenliste eintragen. Beim 8:0-Kantersieg seiner Bayern traf der Wiener, der durchspielen durfte, zum 5:0. Beim HSV spielte Michael Gregoritsch bis zur Minute 60.

Alaba wurde für seine Leistung belohnt und erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" des Fachmagazins "kicker" berufen. Für seine Vorstellung bekam er die Note 2.

Ganz nah an einem Tor war Marcel Sabitzer, der beim 3:1-Heimerfolg seiner Leipziger gegen Peter Stögers 1. FC Köln gleich vier Torschüsse abgab. 11,6 Kilometer lief er zudem - der zweitbeste Wert in seinem Team.

Eine solide Partie bestritt Stefan Ilsanker über die gesamte Spielzeit. 10,6 gelaufene Kilometer, ein Torschuss, 73 Ballkontakte und 59 Prozent gewonnener Zweikämpfe sprechen für sich.

Nach dem 2:4 in der Champions League gegen Atletico Madrid gab es für Bayer Leverkusen national gleich den nächsten Dämpfer. Aleksandar Dragovic wurde dabei in der 54. Minute ausgewechselt, da war nach schnellen Gegentoren schon alles verloren. Goalie Ramazan Özcan kam wie Julian Baumgartlinger nicht zum Zug.

Zlatko Junuzovic und seine Bremer freuten sich über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Beim 2:1 in Wolfsburg kamen alle drei Österreicher zum Einsatz. Junuzovic spielte als Kapitän durch, Florian Kainz wurde in der 60. Minute eingewechselt und kam so zu seinem vierten und bisher mit Abstand längsten Einsatz bei den Bremern.

Florian Grillitsch gab nach dreimonatiger Verletzungspause ab der 74. Minute sein Comeback. Der 21-Jährige hatte im Frühjahr wegen einer Schulterverletzung die ersten fünf Matches gefehlt.

Eine unglückliche 0:2-Heimniederlage musste Markus Suttner und sein FC Ingolstadt gegen Mönchengladbach einstecken. Das 1:0 durch Lars Stindl kam unter Zuhilfenahme des Unterarms zu Stande. Suttner spielte durch, Lukas Hinterseer wurde in der 78. Minute eingetauscht.