Englischer Liga-Cup: Arsenal will ersten von vier Titeln holen

Die „Gunners“ kämpfen im Finale im Wembley-Stadion gegen Manchester City um den Gewinn des Liga-Cups. Sollten sich die Londoner gegen ihren härtesten Premier-League-Widersacher durchsetzen, wären sie einem einmaligen Erfolg einen Schritt näher: Bisher gelang es noch keinem englischen Klub, in einer Saison Champions League, Meisterschaft, FA Cup und Liga-Cup zu gewinnen.

Auf dem Weg dorthin sind für Arsenal noch einige Hürden zu überwinden. Im FA Cup geht es im Viertelfinale auswärts gegen Zweitligist Southampton, und in der Champions League wartet in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon. In der Premier League beträgt der Vorsprung auf ManCity nach Verlustpunkten gerechnet sechs Zähler, und auch wenn Arsenal noch in Manchester antreten muss, spricht derzeit wenig für eine erfolgreiche Aufholjagd der Truppe von Pep Guardiola.