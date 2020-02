LASK steht im Halbfinale des ÖFB-Cups

Der LASK zog ins Semifinale des ÖFB-Cups ein. Die Linzer schlugen zuhause Sturm Graz mit 2:0.

Die Oberösterreicher waren in Hälfte eins die spielbestimmende Mannschaft. Bis auf eine Chance von Otar Kiteishvili (16.) wird Sturm in Hälfte eins kaum gefährlich. Die beste Möglichkeit auf Seiten des LASK vergibt Joao Klauss, der einen abgefälschten Ball an die Stange setzt (33.).

Nach der Pause wurden die Gäste stärker, ein Freistoß von Lukas Spendlhofer (50.) und ein Volley von Bekim Balaj (55.) können jedoch von Schlager-Ersatz Thomas Gebauer pariert werden.

In Führung ging aber der LASK: Thomas Goiginger bediente Joao Klauss mit einer perfekten Flanke, Jörg Siebenhandl ist gegen den platzierten Kopfball des Brasilianers chancenlos (61.).

Die Athletiker finden auch in weiterer Folge die besseren Chancen vor, ein Tor der Grazer wurde aber wegen Abseits aberkannt. Neuzugang Husein Balic sorgt in einem Konter in der Nachspielzeit letztlich für die Entscheidung (94.).