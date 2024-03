Dach undicht: Der Bau des neuen LASK-Stadions endet vor Gericht

Große Nachwehen verursacht das neue Stadion des LASK in Linz. Seit dem Herbst 2023 wird prozessiert: Der Fußball-Bundesligist klagt eine Stahlbaufirma, die an der Errichtung beteiligt war, weil sie gegen Geheimhaltungsklauseln verstoßen haben soll. Diese Firma geht gegen den LASK wegen einer unbeglichenen Rechnung in Millionenhöhe vor, die der Club wegen angeblicher Baumängel nicht zahlen will.