LASK bleibt makellos: 4:1-Derbysieg gegen Ried

Der LASK bleibt in der Bundesliga makellos. Die Linzer drehten vor 14.507 Zuschauern das Oberösterreich-Duell gegen Ried nach frühem Rückstand und feierten einen klaren 4:1-Erfolg.

Sissoko brachte die Gäste bereits in der achten Minute überraschend in Führung, doch die Antwort folgte prompt: Adeniran glich nur zwei Minuten später aus, Usor (17.) drehte die Partie mit einem Lupfer. Adeniran legte in der 27. Minute seinen zweiten Treffer nach und stellte noch vor der Pause auf 3:1.