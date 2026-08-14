LASK bleibt makellos: 4:1-Derbysieg gegen Ried
Der LASK bleibt in der Bundesliga makellos. Die Linzer drehten vor 14.507 Zuschauern das Oberösterreich-Duell gegen Ried nach frühem Rückstand und feierten einen klaren 4:1-Erfolg.
Sissoko brachte die Gäste bereits in der achten Minute überraschend in Führung, doch die Antwort folgte prompt: Adeniran glich nur zwei Minuten später aus, Usor (17.) drehte die Partie mit einem Lupfer. Adeniran legte in der 27. Minute seinen zweiten Treffer nach und stellte noch vor der Pause auf 3:1.
Nach dem Seitenwechsel blieb der LASK tonangebend. Der eingewechselteLang machte in der 57. Minute nach einem sehenswerten Konter mit dem 4:1 alles klar. Einziger Wermutstropfen war die Rote Karte für Ljubicic nach einem harten Einsteigen in der 74. Minute. Ried konnte aus der Überzahl nichts mehr machen.
Reif für die Insel
Nach dem 3:0 gegen den GAK und dem 2:0 bei der Austria war es für die Mannschaft von Dietmar Kühbauer der dritte Sieg im dritten Ligaspiel. Mit dem Punktemaximum und reichlich Selbstvertrauen geht es nun zum Champions-League-Play-off am Mittwoch bei Celtic Glasgow.
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