Titelkampf pur und live in Linz: Der LASK will gegen Rapid weiterfeiern

Der Landesfeiertag in Oberösterreich - zu Ehren des Patrons Florian - geht mit einem Feiertag für Fußballfans auf der Gugl zu Ende: Der LASK will nach dem Cupsieg auch Rapid bezwingen und in der Bundesliga endgültig Richtung Double abbiegen. Um 20.30 Uhr ist in der Raiffeisen-Arena der Ankick zum Liga-Schlager.

Der zeitliche Abstand zwischen dem Cuptriumph gegen Altach Freitagnachmittag und dem Ankick Montagnacht ist etwas länger als sonst in Europacup-Wochen zwischen Donnerstagnacht und Liga-Schlager am Sonntagnachmittag üblich, aber Trainer Didi Kühbauer hätte natürlich gerne etwas länger Zeit gehabt für die Regeneration seiner Pokalhelden.

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Für Rapid ist es eine weitere Chance, doch noch in den Titelkampf aktiv einzugreifen: Sturm liegt als Leader vor Abschluss der 30. Runde nur vier Punkte vor den Grünen, die in der letzten Runde in Graz gastieren. Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hofft auf einen Zielsprint gegen das aktuelle Top-Team LASK, im Wiener Derby und dann gegen Sturm. Hier sehen Sie, wie es ab 20.30 Uhr in Linz steht: