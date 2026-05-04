Titelkampf pur und live in Linz: Der LASK will gegen Rapid weiterfeiern
Der Landesfeiertag in Oberösterreich - zu Ehren des Patrons Florian - geht mit einem Feiertag für Fußballfans auf der Gugl zu Ende: Der LASK will nach dem Cupsieg auch Rapid bezwingen und in der Bundesliga endgültig Richtung Double abbiegen.
Um 20.30 Uhr ist in der Raiffeisen-Arena der Ankick zum Liga-Schlager.
Der zeitliche Abstand zwischen dem Cuptriumph gegen Altach Freitagnachmittag und dem Ankick Montagnacht ist etwas länger als sonst in Europacup-Wochen zwischen Donnerstagnacht und Liga-Schlager am Sonntagnachmittag üblich, aber Trainer Didi Kühbauer hätte natürlich gerne etwas länger Zeit gehabt für die Regeneration seiner Pokalhelden.
Für Rapid ist es eine weitere Chance, doch noch in den Titelkampf aktiv einzugreifen: Sturm liegt als Leader vor Abschluss der 30. Runde nur vier Punkte vor den Grünen, die in der letzten Runde in Graz gastieren.
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hofft auf einen Zielsprint gegen das aktuelle Top-Team LASK, im Wiener Derby und dann gegen Sturm.
Hier sehen Sie, wie es ab 20.30 Uhr in Linz steht:
Für den LASK wartet danach noch ein Heimschlager: Die Linzer wollen sich am Sonntag für das 1:5-Debakel gegen Salzburg revanchieren. Bei Red Bull wird sicher heute auf ein Remis in Linz gehofft, um selbst doch noch zum Meister werden zu können.
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