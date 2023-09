LASK – Liverpool: Der Europacup-Schlager ist noch nicht ausverkauft

Es wird das größte Spiel in Linz seit dem Duell mit Manchester United 2020. Anders als damals, am Tag vor dem ersten Corona-Lockdown, sind auch Zuschauer erlaubt.

Ein volles Haus gegen Liverpool zum Start in die Europa League, noch dazu in der neuen Arena für 19.000 Fans, sollte also selbstverständlich sein. Dennoch hat der LASK für die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr) noch nicht „ausverkauft“ vermelden können.

Bis zu 425 Euro teuer

Das dürfte an den gesalzenen Preisen liegen: Vorerst verkaufen die Linzer nur Abos für alle drei Heimspiele gegen Liverpool, St-Gilloise und Toulouse. Ein Erwachsener zahlt für einen Platz mit „Sichtbehinderung“ zumindest 126 Euro.