LASK feiert verdienten Last-Minute-Sieg gegen Rapid

Unter der Woche feierte Rapid einen 4:0-Sieg gegen Slovan, drei Tage später steht ein ernüchterndes 1:2 beim LASK. Und die Niederlage war zudem noch hochverdient - über weite Strecken war der LASK die bessere Mannschaft, ging durch einen Distanzhammer von Christian Ramsebner verdient in Führung. Mit viel Glück kam Rapid zum Ausgleich - nach einem fälschlicherweise gegebenen Elfmeter parierte Schlager gegen Knasmüllner zwar, aus dem nachfolgenden Eckball erzielte Veton Berisha aber den Ausgleich. Gerechtigkeit waltete am Ende dennoch - denn Philipp Wiesinger traf in Minute 89 zum 2:1-Endstand.